Segurança

Norte do RS
Notícia

Polícia encontra mais de 500 munições deflagradas após conflito na Terra Indígena de Erebango; 11 estão presos

Confronto entre grupos rivais deixou três pessoas feridas a tiros e resultou em mais de 1,3 mil cartuchos e seis espingardas apreendidos

Emerson Carniel

Guilherme Canal

