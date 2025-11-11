Polícia encontra mais de 500 munições deflagradas após conflito na Terra Indígena de Erebango; 11 estão presos

A Brigada Militar encontrou mais de 500 munições deflagradas — cartuchos de armas de fogo já disparados — depois do conflito que resultou em três baleados no fim da tarde de segunda-feira (10) na Terra Indígena de Ventarra, em Erebango, no norte gaúcho.

Além da munição usada, os policiais apreenderam cerca de 800 cartuchos ainda não utilizados, sendo a maioria dos calibres .12 e .22, e seis espingardas de diferentes calibres. A Polícia Federal (PF) classificou a apreensão como a maior já feita no local, que há meses é cenário de disputas pelo cacicado entre dois grupos rivais.

A PF instaurou um inquérito para investigar o caso. Até o momento, 11 indígenas foram detidos e encaminhados ao Presídio Regional de Passo Fundo. As forças de segurança permanecem na reserva na manhã desta terça-feira (11).

O confronto começou quando dois agricultores que estariam plantando na reserva foram baleados pelos indígenas. Eles são pai e filho e, segundo atualização do Hospital de Caridade de Erechim na manhã desta terça, seguem internados e não correm risco de morrer.

Ainda na noite de segunda, uma mulher de 31 anos também foi baleada em uma nova onda de violência na reserva. Trata-se de uma indígena socorrida ao Hospital Santa Terezinha, de Erechim, e seu estado de saúde estável.

Brigada Militar e PF reforçam a segurança no local. BPChoque / Divulgação

Risco de novos conflitos

— Há risco de novos conflitos. Estamos acompanhando a situação desde o mês de setembro, quando houve uma morte, para prevenir e reduzir a violência. Porém, há dificuldade em definir quem realmente é o cacique e, enfim, acabar com a violência. Manter dois grupos rivais só vai acentuar o problema — disse o coronel Carlos Alberto de Aguiar, comandante do CRPO Norte.

O prefeito de Erebango, Valmor Tomelero, informou que o município acompanha a situação e enviou um pedido ao Ministério da Justiça para estabelecer a Força Nacional na terra indígena:

— É para que tenhamos uma garantia de segurança. Hoje os serviços públicos não estão sendo realizados, como o transporte escolar (às crianças indígenas), que já suspendemos três vezes, além dos indígenas que trabalham na região e não podem sair da reserva para ir aos seus serviços.

O que dizem os envolvidos

Prefeitura solicitou a presença da Força Nacional no local. Guilherme Canal / Agencia RBS

Em contato com a reportagem, Toguila Braga, que se apresenta como a cacique da Terra Indígena de Ventarra, disse que o grupo rival quer tomar o cacicado à força. Segundo ela, no dia 20 de outubro, houve uma reunião com o Ministério Público Federal (MPF) para mediar a disputa e, no local, definiu-se que ela seria a nova líder.

Segundo ela, os dois agricultores baleados são funcionários que prestam serviço aos indígenas. Nega arrendamento e afirma que só faziam o plantio e colheita na época de safra devido ao fato de que os indígenas não possuem máquinas agrícolas para trabalhar.

— Não queremos confusão — ressaltou ela.

Uma familiar dos agricultores baleados, por sua vez, disse à reportagem que pai e filho não plantavam na terra indígena, mas passavam de caminhonete pelo local a caminho da localidade de Capo Erê, para transportar adubo, quando foram atacados.

Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas informou que acompanha a situação através do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiárias Indígenas (Demed) e que participou de algumas mediações em relação à reserva, inclusive com a participação do Ministério Público Federal de Erechim.

"Em relação ao arrendamento de áreas em qualquer território indígena, o MPI ressalta que a Constituição Federal e o Estatuto do Índio proíbem essa prática. As terras indígenas são patrimônio da União e destinadas ao usufruto exclusivo dos povos indígenas", disse o órgão.

Já o Ministério da Justiça informou que acompanha o caso por meio de seus canais institucionais. Esclareceu ainda que a Força Nacional de Segurança Pública é um programa de cooperação federativa que atua exclusivamente mediante solicitação formal do Governador de Estado, do Distrito Federal ou de Ministro de Estado, conforme previsto no Decreto nº 5.289/2004.

"Até o momento, não houve solicitação relacionada ao recente episódio mencionado. O MJSP permanece em contato com as instituições responsáveis e à disposição das autoridades locais, dentro das atribuições legais, para eventual apoio que venha a ser formalmente solicitado", destacou em nota.

A Funai, por sua vez, informou que acompanha as divergências internas da Terra Indígena Ventarra de forma contínua e confirmou que promoveu reuniões de intermediação entre os grupos opositores "com vistas à pacificação e à reabertura do diálogo".

"A atuação da Funai tem se pautado pela preservação da integridade física das famílias e pela manutenção da estabilidade comunitária, mediante diálogo permanente com as lideranças e articulação com os órgãos de segurança pública do Estado. Foram encaminhados ofícios à Secretaria de Segurança Pública e ao Comando da Brigada Militar, solicitando a manutenção de efetivo policial na área e a adoção de medidas preventivas diante do contexto de tensão", escreveu o órgão.

Sobre o arrendamento de terras indígenas, reiterou que a prática é expressamente proibida. No entanto, reconhece que esse é um "problema estrutural" que afeta diversos territórios indígenas na região sul do país.

"No entanto, quando constatados indícios de arrendamento, são adotadas providências de fiscalização e encaminhamento aos órgãos competentes", pontuou a Funai.