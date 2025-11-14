Polícia desarticula grupo de Passo Fundo que aplicou golpes do bilhete na Capital; prejuízo chega a R$ 600 mil

A Polícia Civil prendeu quatro pessoas preventivamente suspeitas de integrar uma organização criminosa responsável por estelionatos relacionados ao conto do bilhete premiado. A Operação Falsa Fortuna foi deflagrada nesta sexta-feira (14) em Passo Fundo, no norte do Estado, e em Porto Alegre, na Região Metropolitana.

As investigações revelaram que os crimes aconteceram nos últimos meses, principalmente nos bairros Moinhos de Vento e Rio Branco, da Capital. O valor do golpe aplicado nas vítimas chega a mais de R$ 600 mil.

Leia Mais Adolescente de 16 anos é morto em Erechim

Além das detenções, a polícia também apreendeu documentos, celulares e um veículo Jeep Compass, que foi recolhido ao depósito.

A ação contou com o apoio da 2ª Delegacia de Polícia de Passo Fundo e da 6ª e 8ª Delegacias de Polícia de Porto Alegre. No total, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, quatro prisões preventivas e uma prisão temporária.