Polícia Civil resgata 45 galos em operação contra rinhas no noroeste

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (5) a primeira fase da Operação Espora de Aço, voltada ao combate de crimes de maus-tratos a animais e organização de rinhas de galo em Porto Xavier, na Região Noroeste. Foram resgatados 45 animais.

Durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, os galos de rinha foram encontrado em gaiolas individuais e com sinais de maus-tratos. Objetos utilizados na prática criminosa, como gaiolas, biqueiras, esporas artificiais e uma arena de combate, foram apreendidos e destruídos.

A Secretaria de Meio Ambiente de Porto Xavier acompanhou a destinação ambiental dos materiais e o recolhimento das aves, que foram encaminhadas à ONG Coração Amigo, responsável pela guarda dos animais.

A operação terá continuidade nos próximos dias, com diligências para identificar criadores e financiadores da prática ilegal no município e na região. A ação teve apoio da Brigada Militar e da prefeitura.

Prática é crime

Conforme a Polícia Civil, a prática de rinha de galos configura crime. Além do sofrimento imposto aos animais, há toda uma estrutura criminosa envolvendo apostas e maus-tratos sistemáticos.

Pessoas flagradas participando de rinhas de galo — como organizadores, apostadores ou espectadores envolvidos — podem ser presas em flagrante por crime ambiental de maus-tratos a animais e por associação criminosa, com pena de reclusão de um a três anos. Sanções administrativas e multas ambientais também podem ser aplicadas.

