Polícia Civil investiga caso de homem morto durante celebração em igreja de Porto Xavier

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de um homem durante um culto em igreja de Porto Xavier, cidade no noroeste gaúcho que fica na fronteira com a Argentina, no domingo (2).
O crime ocorreu por volta das 21h em templo religioso no bairro São Francisco. Conforme a Polícia Civil, o homem de 29 anos foi surpreendido pelo atirador no interior da igreja. Ele foi atingido com quatro disparos e morreu no local (assista ao vídeo abaixo).
A vítima não teve a identidade divulgada.
Nesta segunda-feira (3), por volta das 12h, uma ação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil prendeu o suspeito de disparar contra a vítima. Trata-se de um homem de 27 anos, que estava nas proximidades do Fórum de Porto Xavier.
Segundo a polícia, ele foi reconhecido pela irmã da vítima como o autor dos disparos. O homem preso indicou o local onde havia guardado a arma do crime: um revólver calibre 38, apreendido com seis munições deflagradas.
O suspeito foi preso em flagrante por homicídio e será encaminhado ao sistema prisional.