Polícia Civil investiga caso de homem morto durante celebração em igreja de Porto Xavier

Crime ocorreu por volta das 21h, durante celebração religiosa em templo de Porto Xavier, na fronteira com a Argentina. Câmeras de videomonitoramento / Reprodução

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de um homem durante um culto em igreja de Porto Xavier, cidade no noroeste gaúcho que fica na fronteira com a Argentina, no domingo (2).

O crime ocorreu por volta das 21h em templo religioso no bairro São Francisco. Conforme a Polícia Civil, o homem de 29 anos foi surpreendido pelo atirador no interior da igreja. Ele foi atingido com quatro disparos e morreu no local (assista ao vídeo abaixo).

A vítima não teve a identidade divulgada.

Nesta segunda-feira (3), por volta das 12h, uma ação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil prendeu o suspeito de disparar contra a vítima. Trata-se de um homem de 27 anos, que estava nas proximidades do Fórum de Porto Xavier.

Segundo a polícia, ele foi reconhecido pela irmã da vítima como o autor dos disparos. O homem preso indicou o local onde havia guardado a arma do crime: um revólver calibre 38, apreendido com seis munições deflagradas.