Polícia apreende carnes ilegais e apetrechos para caça em residência no centro de Passo Fundo 

Uma ação de fiscalização da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) apreendeu carnes de caça e itens para abater animais, de forma ilegal, em uma residência do centro de Passo Fundo. Um homem de 45 anos foi preso.
A operação aconteceu na manhã desta quinta-feira (13). As equipes estiveram no local a partir de uma denúncia de maus-tratos a cães de caça e de um suposta fábrica clandestina de embutidos.
Ao chegar na residência, o veterinário do município não constatou a situação dos animais. Os policiais, porém, encontraram os apetrechos usados para caçar e as carnes sem procedência.
Foram apreendidos cestos artesanais, boias-loucas e bolsas de ráfia com redes de pesca e uma arma artesanal usada em caça. Os policiais encontraram dentro de um freezer cinco carcaças de tatu e três pacotes de carne de capivara picada, bem como 7,5 kg de pescado embalado e congelado.
Em outro local, agentes da Vigilância Sanitária localizaram seis freezers com 83 quilos de carnes e insumos para fabricação de linguiças.
O morador recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia (DP) de Passo Fundo. Ele deve responder por crime ambiental
Os petrechos usados na caça foram apreendidos conforme, já a carne foi doada ao Primaves para servir de alimento para os animais abrigados na instituição.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.