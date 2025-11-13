Segurança

Crime ambiental 
Notícia

Polícia apreende carnes ilegais e apetrechos para caça em residência no centro de Passo Fundo 

Fiscalização aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), após denúncia de maus-tratos a cães

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS