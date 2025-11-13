Polícia apreende carnes ilegais e apetrechos para caça em residência no centro de Passo Fundo 

Carnes eram mantidas em residência na Rua Benjamin Constant. Eduarda Costa / Agencia RBS

Uma ação de fiscalização da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) apreendeu carnes de caça e itens para abater animais, de forma ilegal, em uma residência do centro de Passo Fundo. Um homem de 45 anos foi preso.

A operação aconteceu na manhã desta quinta-feira (13). As equipes estiveram no local a partir de uma denúncia de maus-tratos a cães de caça e de um suposta fábrica clandestina de embutidos.

Ao chegar na residência, o veterinário do município não constatou a situação dos animais. Os policiais, porém, encontraram os apetrechos usados para caçar e as carnes sem procedência.

Foram apreendidos cestos artesanais, boias-loucas e bolsas de ráfia com redes de pesca e uma arma artesanal usada em caça. Os policiais encontraram dentro de um freezer cinco carcaças de tatu e três pacotes de carne de capivara picada, bem como 7,5 kg de pescado embalado e congelado.

Em outro local, agentes da Vigilância Sanitária localizaram seis freezers com 83 quilos de carnes e insumos para fabricação de linguiças.

O morador recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia (DP) de Passo Fundo. Ele deve responder por crime ambiental

Os petrechos usados na caça foram apreendidos conforme, já a carne foi doada ao Primaves para servir de alimento para os animais abrigados na instituição.