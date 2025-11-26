Segurança

Crime ambiental
Notícia

Operação prende trio por desvio e venda ilegal de embalagens de agrotóxicos no noroeste do RS

Brigada Militar desarticulou esquema que comercializava resíduos tóxicos proibidos por lei, destinados à logística reversa. Um adolescente também foi apreendido

Eduardo Krais

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS