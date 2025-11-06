Operação prende suspeitos de extorsão contra prefeito de Não-Me-Toque

A Polícia Civil de Não-Me-Toque deflagrou na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Contrafação. A ação teve como objetivo combater um crime de extorsão praticado contra o prefeito do município do norte gaúcho.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva em Cidreira, Pinhal, Erechim e Montenegro. Em Montenegro, uma das prisões foi realizada na Penitenciária Estadual.

Conforme o delegado Gerri Adriani Mendes, responsável pela investigação, os quatro investigados foram localizados, presos e permanecem à disposição da Justiça. As diligências resultaram ainda na apreensão de aparelhos telefônicos e documentos relacionados ao fato criminoso.

O delegado destacou que a operação reafirma o compromisso da Polícia Civil com a sociedade no combate ao crime organizado e à impunidade.

A ação contou com o apoio de agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e da Delegacia de Polícia (DP) de Carazinho, além de equipes da DRACO de Erechim e das DPs de Montenegro, Victor Graeff, Cidreira e Pinhal.