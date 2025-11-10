Segurança

Operação no Noroeste
Notícia

Nove pessoas são presas por morte de homem e tentativas de homicídio em Santo Ângelo 

Segundo a polícia, os crimes ocorreram em outubro de 2024 e estão relacionados a disputa entre facções criminosas rivais 

Lisielle Zanchettin

