Nove pessoas são presas por morte de homem e tentativas de homicídio em Santo Ângelo 

Agente da Draco vasculha carro de suspeito. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil realiza nesta segunda-feira (10), uma operação que mira um grupo criminoso envolvido em um homicídio e em três tentativas de assassinato em Santo Ângelo, na Região das Missões. Os crimes estão relacionados a disputa entre facções criminosas rivais.

Pelo menos nove pessoas foram presas. Outros dois mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão ainda estão sendo cumpridos. A ação é comandada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Conforme a Polícia, os crimes aconteceram em outubro de 2024, no bairro Harmonia, em Santo Ângelo. Na ocasião, criminosos efetuaram diversos disparos contra pessoas que estavam em frente a uma residência. Um homem morreu e outros dois jovens ficaram feridos. Em seguida, o grupo se deslocou para uma segunda casa. Uma mulher também foi atingida por disparos.

Leia Mais Entenda por que o Comando Vermelho não consegue atuar no RS