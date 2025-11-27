Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Mulher é morta a facadas em Miraguaí; suspeito é companheiro da vítima

Caso é investigado como feminicídio. Vítima tinha medida protetiva de urgência, mas não renovou a proteção depois que prazo expirou, em novembro

Lavínia Fritzen

