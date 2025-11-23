Segurança

Violência
Notícia

Mulher é morta a facadas durante tentativa de roubo em Passo Fundo; outros dois ficaram feridos 

Greice Keli Marquês, 38 anos, e outra mulher foram agredidas quando voltavam para casa por volta das 22h após evento no centro da cidade. Um motoboy que tentou intervir também foi atingido

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS