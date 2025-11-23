Mulher é morta a facadas durante tentativa de roubo em Passo Fundo; outros dois ficaram feridos 

Uma mulher de 38 anos foi morta a facadas e outras duas pessoas ficaram feridas durante uma tentativa de roubo na noite de sábado (22) em Passo Fundo, no norte do RS. O caso ocorreu na Rua Capitão Araújo, em frente ao Atacadão Machado, por volta das 22h.

Conforme registro da Polícia Civil, inicialmente o agressor tentou roubar um motoboy na Rua Lava Pés. Sem sucesso, ele atentou contra duas mulheres que retornavam de evento realizado na Avenida Brasil. As duas foram atingidas por facadas.

Ao identificar o ataque às duas mulheres, outro motoboy tentou intervir e também foi esfaqueado.

Pessoas que transitavam pelo local socorreram as mulheres e as levaram para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), devido a gravidade dos ferimentos. Greice Keli Marquês, 38 anos, foi esfaqueada duas vezes nas costas, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mulher que estava com ela, de 50 anos, foi atingida na região do tronco próximo ao ombro, passou por cirurgia e segue internada no HSVP. O motoboy, de 26 anos, foi atingido por um golpe de faca de raspão, na altura do pescoço. Ele está em estado estável no HSVP.

O agressor, um homem em situação de rua de 37 anos, também está hospitalizado por causa de ferimentos causados por pessoas que circulavam no local e tentar intervir para ajudar as mulheres. Ele foi preso em flagrante e está sob custódia no Hospital de Clínicas de Passo Fundo.

Conforme a Brigada Militar, o agressor já era conhecido entre as guarnições por crimes anteriores. Entre os antecedentes estão furto, tráfico, roubo e ameaça.

O caso é investigado como latrocínio pela Polícia Civil e esta com a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).