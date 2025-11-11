Mulher é baleada em novo confronto armado na Terra Indígena de Erebango

Uma mulher indígena foi baleada durante novo conflito armado na Terra Indígena (TI) de Ventarra, localizada no município de Erebango, no norte gaúcho, na noite de segunda-feira (10).
Além dela, outros dois agricultores já tinham sido atingidos por disparos de arma de fogo durante a tarde. O confronto começou por volta de 15h e chegou a ser controlado pela Brigada Militar, mas registrou novo episódio de violência.
A mulher foi socorrida ao Hospital de Erechim e o estado de saúde dela é estável. Os dois agricultores, pai e filho, permanecem internados e não correm risco de morrer.
De acordo com o coronel Carlos Alberto Aguiar, do Comando Regional de Polícia Ostensiva Norte, o segundo confronto resultou na prisão de mais cinco indivíduos. Ao todo, foram onze detidos por suspeita de envolvimento no conflito.
Eles foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal em Passo Fundo e depois ao presídio. A Brigada Militar também apreendeu seis espingardas de diferentes calibres, 600 munições intactas e 500 cartuchos deflagrados. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.
As forças de segurança permanecem na reserva na manhã desta terça-feira (11).
Onda de conflitos
A Terra Indígena de Ventarra tem 722 hectares e é cenário de disputas violentas há meses. Em outubro, dois indígenas foram presos em flagrante por envolvimento em conflito armado na reserva, motivado por disputa pelo controle da terra indígena.
Um indígena foi morto a tiros em setembro, durante confronto entre os grupos rivais. Em operação na reserva, a Polícia Federal encontrou várias armas e munições abandonadas por um grupo de indígenas.