Segurança

Norte do RS
Notícia

Mulher é baleada em novo confronto armado na Terra Indígena de Erebango

Episódio de violência aconteceu na noite de segunda-feira (10), depois que dois agricultores já haviam sido baleados à tarde. Onze pessoas foram presas

Rebecca Mistura

