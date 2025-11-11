Mulher é baleada em novo confronto armado na Terra Indígena de Erebango

Brigada Militar permanece no local na manhã desta terça-feira. Lucas Ximel / QQDeu Notícias

Uma mulher indígena foi baleada durante novo conflito armado na Terra Indígena (TI) de Ventarra, localizada no município de Erebango, no norte gaúcho, na noite de segunda-feira (10).

Além dela, outros dois agricultores já tinham sido atingidos por disparos de arma de fogo durante a tarde. O confronto começou por volta de 15h e chegou a ser controlado pela Brigada Militar, mas registrou novo episódio de violência.

A mulher foi socorrida ao Hospital de Erechim e o estado de saúde dela é estável. Os dois agricultores, pai e filho, permanecem internados e não correm risco de morrer.

De acordo com o coronel Carlos Alberto Aguiar, do Comando Regional de Polícia Ostensiva Norte, o segundo confronto resultou na prisão de mais cinco indivíduos. Ao todo, foram onze detidos por suspeita de envolvimento no conflito.

Eles foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal em Passo Fundo e depois ao presídio. A Brigada Militar também apreendeu seis espingardas de diferentes calibres, 600 munições intactas e 500 cartuchos deflagrados. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

As forças de segurança permanecem na reserva na manhã desta terça-feira (11).

Espingardas e 500 cartuchos deflagrados foram recolhidos. 3° BPChoque / Brigada Militar/Divulgação

Onda de conflitos

A Terra Indígena de Ventarra tem 722 hectares e é cenário de disputas violentas há meses. Em outubro, dois indígenas foram presos em flagrante por envolvimento em conflito armado na reserva, motivado por disputa pelo controle da terra indígena.