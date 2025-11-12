Morre mulher baleada em confronto na Terra Indígena de Erebango

Morreu na manhã desta quarta-feira (12) a mulher indígena que havia sido baleada durante novo conflito armado na Terra Indígena Ventarra, localizada no município de Erebango, no norte gaúcho. O conflito aconteceu na noite de segunda-feira (10).

Após o ataque, a mulher foi socorrida ao Hospital de Erechim, mas morreu devido a complicações. Trata-se de Marines Panan Corumbá, 29 anos.

Além dela, outros dois agricultores foram baleados e também precisaram de atendimento médico em Erechim. Tratam-se de pai e filho. Apenas o filho segue internado na UTI, em estado estável.

Onze pessoas foram presas

De acordo com o coronel Carlos Alberto Aguiar, do Comando Regional de Polícia Ostensiva Norte, o confronto resultou na prisão de 11 pessoas por suspeita de envolvimento no conflito.

Eles foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal em Passo Fundo e depois ao presídio.

A Brigada Militar também apreendeu seis espingardas de diferentes calibres, 600 munições intactas e 500 cartuchos deflagrados. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o caso.

Entenda o caso

A Terra Indígena de Ventarra tem 722 hectares e é cenário de disputas violentas há meses. Em outubro, dois indígenas foram presos em flagrante por envolvimento em conflito armado na reserva, motivado por disputa pelo controle da terra indígena.

Um indígena foi morto a tiros em setembro, durante confronto entre os grupos rivais. Em operação na reserva, a Polícia Federal encontrou várias armas e munições abandonadas por um grupo de indígenas.