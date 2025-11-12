Segurança

Morre mulher baleada em confronto na Terra Indígena de Erebango

Marines Panan Corumbá foi atingida por disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (10), depois de dois agricultores serem baleados à tarde. Onze pessoas foram presas

Guilherme Canal

