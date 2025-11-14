Segurança

Júri de triplo homicídio da Cohab segue nesta sexta-feira; veredito deve sair à noite

Segundo dia de julgamento terá debates entre acusação e defesa. Primeiro dia ficou marcado pela confissão de Fernanda Rizzotto, que admitiu ser mandante da morte de Diênifer Padia

Rebecca Mistura

