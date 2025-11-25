Segurança

Caso Greici Keli
Notícia

Irmã de mulher morta a facadas em Passo Fundo deixa a UTI

Suspeito do latrocínio segue internado e terá de cumprir medidas cautelares após sair do hospital

Luiz Otávio Calderan

