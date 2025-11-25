Irmã de mulher morta a facadas em Passo Fundo deixa a UTI

Ataque aconteceu na Rua Capitão Araújo, no centro da cidade. Reprodução RBS TV / Divulgação

A irmã de Greici Keli Marquês — mulher que foi morta a facadas em Passo Fundo no fim de semana — deixou a UTI nesta terça-feira (25). Ela permanece internada no Hospital São Vicente de Paulo, sem previsão de alta e sob cuidados médicos.

Greici, de 38 anos, foi morta na noite de sábado (22), na Rua Capitão Araújo, no centro da cidade. O suspeito de autoria do crime é Misael Camargo, 37 anos, um homem em situação de rua que possui antecedentes por furto, roubo, tráfico e ameaça.

Ele foi contido por pessoas que estavam no local do crime e chegou a ser detido, mas a Justiça negou o pedido de prisão preventiva devido ao seu estado de saúde. Camargo está internado na UTI do Hospital de Clínicas e cumprirá medidas cautelares após a alta.

Um motoboy que tentou parar o ataque também foi ferido, mas recebeu alta ainda na segunda-feira (24). Antes das agressões, o suspeito tentou roubar um outro motoboy.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) conduz as diligências e pretende concluir o inquérito com indiciamento do suspeito. O caso é investigado como latrocínio.

