Interno da Fase Passo Fundo é recapturado pela polícia após fuga a caminho de Porto Alegre

Um interno da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) de Passo Fundo foi recapturado pela polícia na tarde desta quarta-feira (5) depois de ter fugido a caminho de Porto Alegre.

O veículo da Fase transportava o interno, de 16 anos, quando um dos pneus furou perto do município de Mormaço. Ao parar o automóvel, outro menor de idade forçou a retirada do interno do veículo e fugiu em direção a Tio Hugo.

A partir daí, guarnições da polícia começaram a realizar buscas. O carro dos suspeitos que raptaram o interno, um Volkswagen UP, foi localizado por volta das 15h10min perto do Posto Asa Branca, na RS-135, em Sertão.

Além do interno raptado, no carro estavam outros dois ocupantes, sendo outro menor de idade, também com 16 anos. Os três foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento de Passo Fundo.

Através de nota, a Fase informou que os envolvidos na ação foram presos e o jovem encaminhado ao Case. Confira abaixo:

"A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) informa que, na tarde desta quarta-feira (5), um socioeducando do Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Passo Fundo (Case) tentou fugir durante o deslocamento para Porto Alegre.

Na altura do município de Mormaço, o veículo da instituição teve um pneu furado. No momento em que a equipe realizava a troca, o jovem correu em direção a um automóvel que estava nas proximidades.