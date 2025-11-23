Segurança

Violência
Notícia

"Infelizmente não consegui salvar a vida dela", diz motoboy que tentou parar ataque a faca em Passo Fundo

Greice Keli Marquês, 38 anos, morreu na noite de sábado (22). Duas pessoas seguem internadas e polícia investiga latrocínio

Günther Schöler

