"Infelizmente não consegui salvar a vida dela", diz motoboy que tentou parar ataque a faca em Passo Fundo

Segue internada na UTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, a segunda vítima do ataque a faca que aconteceu na noite de sábado (22). Um dos motoboys que tentou interromper a agressão também está internado no Hospital de Clínicas (HC).

Greici Marquês, de 38 anos, morreu após o latrocínio na Rua Capitão Araújo. Ela não resistiu às facadas causadas por um homem em situação de rua.

O agressor foi identificado como Misael Camargo, que foi contido pelos motoboys até a chegada da Brigada Militar. Ele está preso e também segue internado em estado grave no HC.

Motoboys tentaram salvar as vítimas

O motoboy Daniel Moreira Santarém é uma das pessoas que ajudou a conter o agressor. Ele conta que, junto de outros motoboys, acompanhava a movimentação de Misael quando o ataque aconteceu, pois ele já tinha tentado assaltar um dos motoqueiros.

— Ligamos para a Sala de Operação e eles disseram que estavam chegando. Fizemos o acompanhamento e, na Rua Capitão Araújo, ele acabou atacando as vítimas. A gente tentou segurar ele antes, não conseguimos. Ele pulou de um lado da rua pro outro e atacou as vítimas — recorda.

Daniel afirma ainda que o agressor também tentou feri-los enquanto era imobilizado, e parecia estar alterado. Após o ataque, os motoboys tentaram socorrer uma das vítimas:

— A gente tentou levar a Greici para o hospital numa caminhonete, porque a ambulância ia demorar. Infelizmente, não conseguimos salvar a vida dela.

Latrocínio é investigado

O comandante do 3º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar, tenente-coronel Marcelo Rovani, disse que as primeiras informações que chegaram aos policiais tratavam de uma agressão.

— Depois, identificamos que foi uma tentativa de roubo ao motoboy, que resultou na primeira lesão corporal. Na fuga, ele atacou duas mulheres, vindo uma delas a óbito. A população conseguiu deter ele até a chegada da Brigada Militar — pontuou.

O caso agora é investigado como latrocínio pela Polícia Civil e está a cargo da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Passo Fundo (DHPP).

Greici deve ser sepultada nesta segunda-feira (24). O velório da vítima acontece desde a tarde deste domingo (23), no bairro Boqueirão.

Amigo da vítima, Alexandre Maias cobrou providências. Ele questiona o aumento no número de moradores de rua na cidade e a falta de fiscalização sobre essas pessoas:

— É tristeza e indignação. Ontem, um deles tirou a vida da Greici, a outra moça está no hospital. Pelo que a gente ficou sabendo, ele tem uma ficha criminal muito extensa e estava solto. Estava solto aqui em Passo Fundo, como se nada tivesse acontecido. Então, é um risco iminente.