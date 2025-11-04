Segurança

Norte do RS
Notícia

Identificada mulher que morreu atropelada na RS-153 em Passo Fundo

Corpo da vítima foi encontrado caído sobre a pista no último domingo (2). Suspeita é de que acidente tenha envolvido um caminhão, mas o motorista ainda não foi identificado

GZH Passo Fundo

