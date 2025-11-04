Identificada mulher que morreu atropelada na RS-153 em Passo Fundo

Foi identificada na tarde desta terça-feira (4) a mulher que morreu atropelada no km 131 da RS-153, em Passo Fundo, na madrugada do último domingo (2). Familiares reconheceram a vítima como Marilei Rodrigues Pereira, de 51 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher era natural de Ibirapuitã, mas morava em Passo Fundo. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Daniela Mineto, o caso é tratado como atropelamento com fuga do condutor.

A suspeita é de que o acidente tenha envolvido um caminhão, por causa das marcas de pneu encontradas no local e imagens de câmeras de segurança. Até o momento não houve a identificação do motorista.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o corpo de Marilei foi encontrado caído sobre a pista por volta das 3h30min. Não havia nenhum veículo nas proximidades.

A Polícia Civil já ouviu uma testemunha. Ainda segundo a delegada, é um homem que teria dado carona para a vítima antes do acidente, mas que não tem relação com o crime.