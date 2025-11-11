Hóspede morre em incêndio em hotel no centro de Erechim

Hotel fica na Avenida Tiradentes, no centro da cidade. Acácio Rodrigo Mentz / Força Voluntária do Alto Uruguai

Um homem morreu em um incêndio no Hotel Vivendas, em Erechim, no norte do Estado, na manhã desta terça-feira (11). A vítima era hóspede do hotel, que fica na Avenida Tiradentes, no centro da cidade.

O fogo começou por volta de 10h45min em um quarto no sétimo e último andar do prédio. Conforme a Força Voluntária do Alto Uruguai, foram utilizados mais de 3 mil litros de água no combate ao fogo.

Não houve registro de outras pessoas feridas. A Força Voluntária do Alto Uruguai informou que já controlou as chamas.

É aguardada agora a chegada do Instituto-Geral de Perícias (IGP) no local para identificação da vítima e demais levantamentos. As causas do incêndio são investigadas.

