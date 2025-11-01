Segurança

Noroeste do Estado
Notícia

Homem é morto a marteladas por colega de trabalho no interior de Tuparendi

Crime aconteceu na manhã deste sábado (1º), na localidade de Linha Cerro Alto; autor foi preso em flagrante

Alessandra Hoppen

