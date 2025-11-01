Homem é morto a marteladas por colega de trabalho no interior de Tuparendi

Um homem de 58 anos foi morto a marteladas na manhã deste sábado (1º), na localidade de Linha Cerro Alto, no interior de Tuparendi, no noroeste do Estado. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 8h e envolveu dois colegas de trabalho de uma empresa cerealista da região.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 53 anos, atacou a vítima com um martelo, atingindo-a diversas vezes na cabeça e no corpo. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.