Homem é morto a facadas após discussão por som alto durante festa em Passo Fundo

Um homem foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira (7) no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo. O caso ocorreu por volta de 1h, em uma casa na Rua Tapejara.

Segundo relato de testemunhas à Brigada Militar, uma discussão motivou o crime. Um vizinho teria reclamado do som alto, o que causou desentendimento entre ele e um convidado da festa que ocorria na casa.

Esse vizinho, acompanhado de seu irmão, entrou na residência e os dois se envolveram em luta corporal com a vítima. Darildo Lara, 44 anos, foi atingido com golpes de faca e morreu no local.

Conforme boletim de ocorrência, a dupla fugiu do local em um Citröen de cor prata. Os suspeitos ainda não foram localizados.

Em frente à residência, havia ainda um veículo de cor branca, com marca de tiro na porta da traseira. A polícia apura se há relação do carro com o fato. Também foram apreendidas munições de arma de fogo intactas e uma deflagrada.