Segurança

Norte do RS
Notícia

Homem é morto a facadas após discussão por som alto durante festa em Passo Fundo

Vizinho teria reclamado do barulho, o que gerou desentendimento entre ele e um convidado da festa. O homem, de 44 anos, morreu no local

Rebecca Mistura

