Homem é morto a facadas após briga de bar em Dois Irmãos das Missões

Um homem foi morto a facadas na noite de sexta-feira (21) em Dois Irmãos das Missões, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Tiago Alessandro Ponkats, 35 anos.
Conforme a Polícia Civil, a vítima teria se envolvido em uma briga de bar e foi encontrada caída em uma calçada. Tiago chegou a ser socorrido e levado ao hospital de Erval Seco, mas não resistiu aos ferimentos.
O crime aconteceu por volta da meia-noite, nas proximidades da prefeitura. A motivação ainda será apurada durante as investigações, já que não foram localizadas testemunhas presenciais no momento do fato.
O autor do crime foi identificado, mas ainda não foi localizado. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Polícia de Erval Seco. O corpo está sendo periciado.