Homem é morto a facadas após briga de bar em Dois Irmãos das Missões

Tiago Alessandro Ponkats, 35 anos, foi encontrado caído em uma calçada. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Lavínia Fritzen

