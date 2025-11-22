Homem é morto a facadas após briga de bar em Dois Irmãos das Missões

Um homem foi morto a facadas na noite de sexta-feira (21) em Dois Irmãos das Missões, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Tiago Alessandro Ponkats, 35 anos.

Conforme a Polícia Civil, a vítima teria se envolvido em uma briga de bar e foi encontrada caída em uma calçada. Tiago chegou a ser socorrido e levado ao hospital de Erval Seco, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu por volta da meia-noite, nas proximidades da prefeitura. A motivação ainda será apurada durante as investigações, já que não foram localizadas testemunhas presenciais no momento do fato.

