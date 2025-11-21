Homem é encontrado morto no interior de lavoura em Cruz Alta

Um homem foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (20), no bairro Chácaras do Sul, em Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul.

A vítima, que ainda não foi identificada, apresentava ferimentos de arma branca pelo corpo. A Polícia Civil suspeita que ele tenha sido vítima de assassinato, provavelmente causado por golpes de facão.

Segundo a delegada Regional da Delegacia de Polícia (DP) de Cruz Alta, o homem foi encontrado já em óbito no interior de uma lavoura.