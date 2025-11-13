Homem é encontrado morto dentro de carro em Marau; corpo tinha marcas de tiros

Crime foi por volta das 21h40min de quarta-feira (12). Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 26 anos foi encontrado morto dentro de um carro na noite de quarta-feira (12) em Marau, no norte do Estado. O corpo tinha marcas de disparos de arma de fogo.

Por volta de 21h40min, a Brigada Militar foi acionada para verificar a origem de disparos de arma de fogo na Rua Gilda Fialho, no centro da cidade. No local, os policiais encontraram o corpo da vítima em um veículo com marcas de tiros.

Segundo a BM, testemunhas relataram que os autores dos disparos usaram outro veículo para cometer o crime e fugiram do local.

Durante as buscas, os policiais localizaram um automóvel incendiado no interior do município. Há suspeita de que o veiculo tenha relação com o caso.

A Polícia Civil apura a autoria e motivação do crime. Até o momento ninguém foi preso.