Homem é morto a facadas em Eugênio de Castro

Um homem de 57 anos, identificado como Paulo Renato Pinheiro de Oliveira, foi morto a facadas na manhã desta terça-feira (18) em Eugênio de Castro, na região das Missões.

Segundo a Polícia Civil, a briga aconteceu dentro da casa do outro envolvido. Após ser atingido pelos golpes, Paulo Renato caiu já na via pública, no bairro Desordi.

Leia Mais Advogados de irmãos condenados pelo triplo homicídio da Cohab vão recorrer da sentença

O suspeito de ser o autor do crime também ficou ferido na confusão e foi levado para atendimento no município de Santo Ângelo, onde permanece hospitalizado.