Homem é morto a facadas em Eugênio de Castro

Um homem de 57 anos, identificado como Paulo Renato Pinheiro de Oliveira, foi morto a facadas na manhã desta terça-feira (18) em Eugênio de Castro, na região das Missões.
Segundo a Polícia Civil, a briga aconteceu dentro da casa do outro envolvido. Após ser atingido pelos golpes, Paulo Renato caiu já na via pública, no bairro Desordi.
O suspeito de ser o autor do crime também ficou ferido na confusão e foi levado para atendimento no município de Santo Ângelo, onde permanece hospitalizado.
Conforme relato feito às autoridades, a discussão teria começado por causa de uma rede de pesca. A Polícia Civil investiga o caso.