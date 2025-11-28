Segurança

Mandado em aberto
Notícia

Foragido é identificado e preso durante abordagem a pessoas em situação de rua em Passo Fundo

Objetivo da ação era oferecer suporte social a quem necessita. Homem estava no regime semiaberto, mas não se apresentava desde segunda-feira

Eduarda Costa

Eduarda Costa

