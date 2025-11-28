Foragido é identificado e preso durante abordagem a pessoas em situação de rua em Passo Fundo

Homem com mandado de prisão em aberto foi identificado entre pessoas em situação de rua, em Passo Fundo. Brigada Militar / Divulgação

Um homem que estava foragido do sistema prisional de Passo Fundo, no norte do Estado, foi localizado e preso durante uma abordagem a pessoas em situação de rua. A ação foi realizada na noite de quinta-feira (27), em conjunto com membros da Brigada Militar, da Guarda Municipal de Trânsito, do albergue municipal e da Secretaria de Assistência Social.

As equipes verificaram locais onde pessoas em situação de rua permanecem para dormir, residir temporariamente ou consumir bebidas alcoólicas e entorpecentes. O objetivo é oferecer suporte social a quem necessita.

Leia Mais Caminhão carregado com botijões de gás pega fogo após acidente na BR-386 em Mormaço

Durante a abordagem, os agentes identificaram um homem com mandado de prisão em aberto. Conforme a Brigada Militar, ele cumpre pena por furto qualificado em regime semiaberto, saindo durante o dia e voltando à noite, mas não havia retornado desde a segunda-feira (24).