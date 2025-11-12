Segurança

Norte do RS
Notícia

Filha confessa ter matado a própria mãe após discussão em Ipiranga do Sul

Mulher admitiu ter asfixiado idosa de 63 anos e provocado queda. Ela foi presa em flagrante por homicídio

Rebecca Mistura

