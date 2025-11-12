Filha confessa ter matado a própria mãe após discussão em Ipiranga do Sul

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante na noite de terça-feira (11) em Ipiranga do Sul, município de 1,7 mil habitantes no norte do Estado. Ela confessou ter matado a própria mãe durante uma discussão.

Segundo a Polícia Civil, a filha entrou em luta corporal com a idosa, asfixiou-a e provocou a queda da vítima. Lorena Isabel Dall-Acqua, de 63 anos, bateu a cabeça em um botijão de gás da residência e perdeu os sentidos.

A vítima foi socorrida pelo marido e levada ao Hospital São Roque, na cidade de Getúlio Vargas, mas já chegou sem vida ao local.

A filha foi presa em flagrante pela Brigada Militar na casa onde o crime ocorreu. Na delegacia, segundo a polícia, admitiu ter asfixiado a mãe com um pijama e provocado a sua queda. A agressora foi encaminhada ao presídio e deve responder por homicídio doloso.

O corpo de Lorena está sendo velado nesta quarta-feira (12) na localidade de Siqueira Campos, interior do município. O sepultamento está previsto para as 16h no cemitério da comunidade.