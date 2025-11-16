Segurança

Noite violenta
Notícia

Em menos de quatro horas, dois homens são mortos a tiros e um fica ferido em Passo Fundo

Casos foram registrados nos bairros Annes e Donária, no fim da noite de sábado (15) e madrugada de domingo (16)

Eduarda Costa

