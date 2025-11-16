Em menos de quatro horas, dois homens são mortos a tiros e um fica ferido em Passo Fundo

Duas mortes foram registradas em menos de quatro horas entre o sábado (15) e o domingo (16) em Passo Fundo, no norte do Estado. Os casos aconteceram nos bairros Annes e Donária.
A primeira ocorrência se deu por volta das 21h, em uma residência na Rua Doze de Janeiro, no bairro Donária. Conforme informações repassadas pela Polícia Civil, a vítima teria entrado na casa portando um facão, quando o morador teria reagido e disparado.
A vítima morreu no local. Trata-se de João Pedro da Cruz Valendorf, de 24 anos. O suspeito do caso se apresentou na delegacia com a arma utilizada no crime, e pagou fiança. O caso segue em investigação.
O segundo caso aconteceu no bairro Annes, à 1h deste domingo (16). Segundo registrado no boletim de ocorrência, um homem morreu e outro ficou ferido após irem cobrar uma dívida.
Um deles estaria portando uma arma de fogo e, durante um desentendimento, o suspeito teria tomado a arma e disparado contra a dupla. A vítima foi identificada como Diônatan da Silva, 33 anos. O ferido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso é investigado.