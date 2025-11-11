Em ação com helicóptero, polícia prende dupla com quase 300 kg de maconha em Sarandi

Na manhã desta terça-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil prenderam duas pessoas com 296 quilos de maconha em Sarandi, no norte do Estado. Um helicóptero foi usado na operação.

Durante uma ação de combate ao tráfico de drogas, coordenada pelo Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico (Denarc), os policiais visualizaram dois veículos suspeitos, um Uno e uma Spin. Ao perceberem a presença das equipes, os automóveis saíram da BR-386 e ingressaram no perímetro urbano de Sarandi.

Uma aeronave da PRF foi acionada para acompanhar a movimentação, orientando as equipes em solo que realizaram a abordagem.

No Uno, conduzido por uma mulher de 45 anos, foram encontrados os diversos fardos de maconha. Já o motorista da Spin, um homem de 37 anos com extensa ficha criminal, tinha a função de monitorar a fiscalização das forças policiais e avisar a condutora do Uno.

A dupla, que é de Porto Alegre, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Sarandi para registro da ocorrência. Os veículos e a droga foram apreendidos.