Segurança

Dor da família
Notícia

"Ela foi morta brutalmente sem ter feito nada", diz ex-marido de vítima de ataque a faca em Passo Fundo

Greice Marquês voltava para casa após assistir à apresentação da Cantata Natalina. Ela tentou defender a irmã e a filha durante a agressão

Luiz Otávio Calderan

Enviar email

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS