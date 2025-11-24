"Ela foi morta brutalmente sem ter feito nada", diz ex-marido de vítima de ataque a faca em Passo Fundo

Greici deixa duas filhas. Arquivo pessoal / Divulgação

Familiares de Greici Marquês, de 38 anos, tentam assimilar a perda da mulher que morreu após um ataque a faca em uma tentativa de assalto na noite do último sábado (22). O caso aconteceu em Passo Fundo, no norte do Estado.

A vítima voltava para casa após assistir à apresentação da Cantata Natalina, no centro da cidade, quando foi ferida. Ela tentou defender a irmã e a filha durante o ataque.

— É revoltante, ela foi morta brutalmente sem ter feito nada. Ele (o suspeito) chegou atacando sem querer nada em troca, ele só queria matar. A Greice se sacrificou, se não ele poderia matar todos que estavam ali — disse o ex-marido, Anderson Passos.

Greice foi sepultada na manhã desta segunda-feira (24), no Cemitério dos Ribeiros. Ela deixa duas filhas.

Em nome da família, o ex-marido pede por justiça e, principalmente, por mais segurança nas ruas:

— Algo precisa ser feito. As autoridades precisam tomar decisões para que nenhuma família passe pelo que estamos passando. Teve falhas de todos, inclusive minha, que elegi políticos que não priorizam a segurança. Tenho duas crianças sem mãe, uma presenciou a mãe sendo morta brutalmente. Não sabemos lidar com essa situação.

A irmã de Greice, de 50 anos, também foi ferida na região do tronco durante o ataque. Ela passou por cirurgia e segue internada no Hospital São Vicente de Paulo.

O segundo ferido, um motoboy que tentou intervir no ataque, também foi esfaqueado. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Clínicas (HC) e recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira.

Suspeito teve liberdade concedida menos de 24 horas depois

A Justiça concedeu liberdade provisória ao homem suspeito da agressão no fim da noite de domingo (23), menos de 24 horas depois do crime.

O suspeito é um homem em situação de rua, identificado como Misael Camargo. Ele foi preso pela Brigada Militar ainda no sábado e encaminhado para atendimento médico no HC. O estado de saúde dele é considerado grave.

A decisão, assinada pelo juiz Andre Luiz Ferreira Coelho, deve ser reavaliada assim que o suspeito deixar a UTI, antes da alta hospitalar.