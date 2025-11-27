Segurança

Duplo homicídio 
Notícia

Dois homens são mortos a tiros no Calçadão de Soledade; vítimas eram primos  

Crime aconteceu por volta das 20h de quarta-feira, no espaço que fica no centro da cidade

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS