Dois homens são mortos a tiros no Calçadão de Soledade; vítimas eram primos  

Vítimas estavam no Calçadão quando foram surpreendidas pelos disparos. Portal ClicSoledade / Divulgação

Dois homens foram mortos a tiros no centro de Soledade, no norte do Estado, na noite de quarta-feira (26). O crime aconteceu por volta das 20h, no Calçadão, na Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Conforme informações repassadas pela Brigada Militar, as vítimas estavam no Calçadão quando foram surpreendidas pelos disparos. A suspeita é de que pelo menos duas pessoas tenham cometido o crime.

Os homens chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros e por moradores que estavam no local, e encaminhadas para atendimento médico no Hospital Flei Clemente. Os dois morreram ainda na noite de quarta.

Tratam-se dos primos Pablo Machado de Queiroz, 30 anos, e Patrick Rabuske de Queiroz, 29.