Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro incendiado em cemitério de Palmeira das Missões

Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro em Palmeiras das Missões, no norte do Estado, no final da tarde de sexta-feira (21).
O caso ocorreu no cemitério municipal, na Rua Jorge Barreiro, por volta das 17h.
Conforme informações da Polícia Civil, o corpo estava completamente carbonizado dentro de um veículo Fiat Uno que também estava incendiado. A identidade da vítima não foi divulgada até a manhã deste sábado (22).
Instituto-Geral de Perícias (IGP) e Polícia Civil compareceram ao local. O caso segue em investigação.