Segurança

Norte do RS
Notícia

Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro incendiado em cemitério de Palmeira das Missões

Vítima estava dentro de um veículo Fiat Uno incendiado. Caso foi registrado por volta das 17h da sexta-feira (21)

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS