Conflito na Terra Indígena de Erebango deixa dois agricultores baleados

Um conflito armado na Terra Indígena de Ventarra, localizada no município de Erebango, no norte gaúcho, deixou dois baleados por volta das 15h desta segunda-feira (10).
Conforme boletim de ocorrência registrado pela Brigada Militar, os agricultores são pai e filho. Eles foram atingidos por disparos de arma de fogo enquanto plantavam nas terras indígenas.
Segundo o comando da 1ª Cia Independente, que atende Getúlio Vergas e municípios dos arredores, os agricultores feridos teriam um contrato para plantar na terra indígena. A tensão escalou nas últimas semanas em razão da disputa pelo cacicado entre dois grupos locais da etnia caingangue.
A Polícia Federal confirmou que seis indígenas envolvidos no caso devem ser apresentados em breve. Um inquérito será instaurado para apurar o caso.
Os dois agricultores foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no Hospital de Caridade de Erechim (HCE). Conforme a instituição, os dois têm estado de saúde estável. A Brigada Militar segue no local.
Onda de conflitos no último ano
A Terra Indígena de Ventarra tem 722 hectares e é cenário de disputas violentas há meses. Em outubro, dois indígenas foram presos em flagrante por envolvimento em conflito armado na reserva, motivado pela disputa pelo controle da terra indígena.
Um indígena foi morto a tiros em setembro, durante confronto entre os grupos rivais. Em operação na reserva, a Polícia Federal encontrou várias armas e munições abandonadas por um grupo de indígenas.