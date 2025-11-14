Adolescente de 16 anos é morto em Erechim

Arma foi apreendida. Brigada Militar / Divulgação

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em Erechim, no norte do Estado, na noite de quinta-feira (13). A vítima foi identificada como Gabriel Paulo Jacuniak.

O jovem morreu no local do disparo de arma de fogo, no bairro Koeller. Em diligências, os policiais do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM) conseguiram abordar dois suspeitos, também adolescentes.

Os jovens de 17 anos foram conduzidos, acompanhados de seus responsáveis, à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) de Erechim. A Brigada Militar também apreendeu a arma utilizada no crime: um revólver calibre .38 com uma munição deflagrada.

De acordo com a Polícia Civil, os jovens foram liberados após prestarem depoimento. O caso é investigado como possível acidente, pois não haveria dolo de matar.

A Polícia Civil busca entender a dinâmica do caso, já que os envolvidos eram amigos e a principal hipótese é de que o disparo tenha sido acidental.