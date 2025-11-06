Adolescente de 15 anos é internado após ser baleado dentro de shopping em Passo Fundo

Um adolescente de 15 anos foi baleado dentro de um shopping de Passo Fundo na noite de quarta-feira (5). Ele segue internado em estado estável no Hospital de Clínicas nesta quinta (6).

Conforme a Polícia Civil, o disparo veio de outro adolescente, de 14 anos, por volta das 19h. A vítima foi atingida no abdômen.

Segundo a Brigada Militar, que foi acionada pelos seguranças do Bella Città Shopping, o menor estava com outros dois adolescentes em um dos banheiros do local quando ocorreu o disparo.

Em depoimento à polícia logo depois do incidente, o adolescente relatou que a arma disparou de forma acidental enquanto ele exibia o revólver que pegou emprestado de um amigo. Segundo a Polícia Civil, a arma pertencia ao avô desse amigo.

Com o adolescente, foi apreendido um revólver calibre .22, com uma munição deflagrada e outra intacta. O menor foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro da ocorrência e liberado em seguida.

Em nota, o shopping lamentou o ocorrido e disse que mantém protocolos rígidos de segurança. O estabelecimento também se colocou à disposição das autoridades. Leia na íntegra:

"O Bella Città Shopping Center lamenta profundamente o incidente ocorrido em suas dependências envolvendo menores de idade.

Reforçamos, se trata de um episódio pontual e isolado. Não condiz com a rotina do empreendimento, o qual mantém rígidos protocolos de segurança, garantindo e prezando pelo bem-estar de todos os frequentadores.

O fato ocorreu em um dos banheiros, espaço que, por preservar a privacidade dos usuários, não possui monitoramento. Os jovens adentraram ao shopping, e assim como todos os clientes, vistos e tratados sem nenhum tipo de desconfiança ou descriminação. O objeto estava oculto, sem que houvesse qualquer possibilidade de identificação prévia pela equipe de segurança.

Prontamente, a equipe do shopping identificou a situação, prestou imediato atendimento e os primeiros socorros, acionou os órgãos competentes, e encaminhou o jovem ferido para hospital através da Unimed, dando todo o suporte necessário aos envolvidos, agindo com responsabilidade e dentro da legalidade.

O Bella Città Shopping Center, permanece à disposição das autoridades e reitera seu compromisso, garantindo a segurança, o respeito e a integridade de seus clientes, colaboradores e parceiros que juntos fazem parte de uma história de 27 anos."