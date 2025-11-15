Ação em Santo Ângelo apreende 400 kg de carne imprópria para consumo

Carne foi apreendida e destruída. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação integrada da Polícia Civil, Brigada Militar e Vigilância Sanitária resultou na apreensão de aproximadamente 400 quilos de carne imprópria para consumo em Santo Ângelo, na Região das Missões. A ação aconteceu na sexta-feira (14), com o foco em combater o comércio de produtos provenientes de abigeato.

Dois estabelecimentos foram fiscalizados e, conforme informou a Polícia Civil, ambos apresentavam graves irregularidades sanitárias, além de não possuírem qualquer documentação que comprovasse a origem das carnes.

Diante das ilegalidades constatadas, todo o material apreendido foi descartado conforme determina a legislação sanitária. Os responsáveis pelos locais foram autuados em flagrante pelo crime de comercialização de produtos sem condições de consumo ou fora das exigências legais.

A Delegacia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato reforça que as ações de fiscalização continuarão sendo realizadas para coibir o comércio irregular de carne e prevenir o crime de abigeato em toda a região. Denúncias podem ser encaminhadas ao WhatsApp da delegacia pelo número (55) 98439-5141.