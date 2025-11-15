Segurança

Segurança alimentar
Notícia

Ação em Santo Ângelo apreende 400 kg de carne imprópria para consumo

Operação conjunta da Polícia Civil, Brigada Militar e Vigilância Sanitária desarticulou esquema de abigeato

Eduardo Krais

