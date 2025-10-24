Três são presos por suspeita de latrocínio em Saldanha Marinho; vítima foi baleada dentro de casa

Na casa do idoso restaram as marcas de tiros do crime. Eduardo Krais / Agencia RBS

Três homens foram presos por suspeita de cometer um latrocínio — roubo seguido de morte — em Saldanha Marinho, município de 2,5 mil habitantes do noroeste gaúcho. O crime foi por volta de 1h20min de quinta-feira (23), quando Arlindo Soares, 65 anos, foi baleado na cabeça dentro da própria casa.

Conforme o delegado Ives Trindade, que investiga o caso, o trio foi até a casa de Soares durante a madrugada, onde também funcionava um mini mercado. Câmeras flagraram o momento em que eles entram na casa, às 1h22min. Dois minutos depois, saem correndo do local (assista abaixo).

Os três homens, sendo dois de 18 anos e um de 29, teriam ido à casa da vítima para roubar um veículo e dinheiro. Em depoimento à polícia, um dos jovens de 18 anos, de Júlio de Castilhos, assumiu a autoria do tiro depois que Soares reagiu à tentativa de roubo.

Depois do crime, os homens buscaram ajuda na casa de um motorista de aplicativo, que suspeitou da ação e se negou fornecer o serviço. O trio foi encontrado caminhando a pé às margens da BR-285 depois de um vizinho da vítima identificou o corpo dentro da casa.

Com eles, a Brigada Militar apreendeu um revólver calibre .38, munições, porções de entorpecentes e uma pequena quantia de dinheiro. Os três foram presos em flagrante e encaminhados ao Presídio de Ijuí. Agora, a Polícia Civil trabalha para elucidar o crime.

— À polícia, os três disseram que pretendiam cobrar uma dívida, mas os autuamos pelo delito de latrocínio, com base nas informações preliminares que tivemos. Ao longo da investigação pode ser que mude para homicídio, mas ainda precisamos analisar mais evidências antes de concluir o indiciamento — disse o delegado.

Arlindo foi sepultado na manhã desta sexta-feira (24) no Cemitério Municipal de Saldanha Marinho. A filha dele, Jandimara Soares, lamentou a violência contra o pai: