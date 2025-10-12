Tentativa de homicídio é registrada no bairro Timbaúva, em Santa Rosa

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste sábado (11) em Santa Rosa, no noroeste do RS. Um homem foi atingido por três disparos de arma de fogo e está hospitalizado.

Segundo informações da Brigada Militar, o caso aconteceu por volta das 22h30min, no bairro Timbaúva. O autor dos disparos já foi identificado, mas até o momento não foi preso.

Ainda conforme a Brigada Militar de Santa Rosa, a vítima e o suspeito seriam parentes. Um é cunhado do outro.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o suspeito.