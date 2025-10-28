Suspeito de homicídio é preso em Espumoso

O suspeito de matar um homem de 56 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (27) em Espumoso, no norte do Estado.
Conforme a Brigada Militar, a polícia foi acionada pelo hospital da cidade, após a vítima dar entrada com ferimentos provocados por faca. Segundo relato da equipe médica à BM, o homem não resistiu e morreu.
Após diligências na Rua Etelvino Lupatini, local da ocorrência, a Brigada Militar iniciou as buscas pelo suspeito, que tem 34 anos. O homem foi localizado escondido em uma casa abandonada na Travessa Recanto, na Vila Paz.
Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado para exame médico e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Soledade, onde teve o flagrante lavrado.