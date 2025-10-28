Suspeito de homicídio é preso em Espumoso

O suspeito de matar um homem de 56 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (27) em Espumoso, no norte do Estado.

Conforme a Brigada Militar, a polícia foi acionada pelo hospital da cidade, após a vítima dar entrada com ferimentos provocados por faca. Segundo relato da equipe médica à BM, o homem não resistiu e morreu.

Após diligências na Rua Etelvino Lupatini, local da ocorrência, a Brigada Militar iniciou as buscas pelo suspeito, que tem 34 anos. O homem foi localizado escondido em uma casa abandonada na Travessa Recanto, na Vila Paz.