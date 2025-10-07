Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Servidor público é morto em casa de apoio de Ijuí durante viagem a trabalho

Leandro Moreira, 39 anos, era motorista da Secretaria de Saúde de Rosário do Sul. Ele foi encontrado com ferimentos de arma branca

Tamires Hanke

