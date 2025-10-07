Servidor público é morto em casa de apoio de Ijuí durante viagem a trabalho

Polícia Civil investiga o caso e faz diligências desde a noite de segunda-feira. Abel Oliveira / Ijuí News

Um homem foi encontrado morto no começo da noite de segunda-feira (6), em um quarto da Casa de Apoio Servpref, no centro de Ijuí, na Região Noroeste. Ele foi identificado como Leandro Moreira, de 39 anos.

O corpo foi encontrado dentro do imóvel, localizado na Rua 14 de Julho, por volta das 18h25min. Segundo a Brigada Militar, ele estava em cima de uma cama e tinha lesões provocadas por arma branca.

O homem era motorista da Secretaria de Saúde de Rosário do Sul, cidade da Fronteira Oeste, e estava em Ijuí a trabalho. Ele conduzia uma van de pacientes atendidos nos hospitais do município.

Leia Mais Identificadas as quatro vítimas de capotamento na RS-342, em Independência

De acordo com a prefeitura de Rosário do Sul, o município tem um contrato com a Casa de Apoio, que serve como espaço de descanso para pacientes e funcionários em viagem. No fim da tarde de segunda, quando estava previsto o retorno da van para Rosário do Sul, os pacientes tentaram contato com o motorista e não conseguiam.

O Município decretou luto oficial de três dias. Leandro Moreira era funcionário público concursado há seis meses.

A Polícia Civil investiga o caso, tratado como encontro de cadáver. Diversas diligências e perícias são realizadas desde a noite de segunda.

Leia Mais Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Passo Fundo, em Faxinalzinho

Em nota, a Casa de Apoio Servpref manifestou pesar pelo ocorrido e disse que colabora integralmente com as autoridades, fornecendo todas as informações para as investigações. Leia na íntegra:

"A Servpref manifesta profundo pesar pelo falecimento do motorista da Secretaria de Saúde de Rosário do Sul, de 39 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 06 de outubro de 2025, nas dependências da Casa de Acolhimento – Unidade Ijuí.

Assim que tomou conhecimento do fato, a equipe da Casa de Acolhimento acionou imediatamente as autoridades competentes para o registro da ocorrência e início das diligências, além de comunicar os responsáveis pela equipe de transporte vinculada ao município de origem da vítima.

A Servpref colabora integralmente com as autoridades, fornecendo todas as informações necessárias para o andamento das investigações.

Neste momento de dor, a instituição se solidariza com os familiares e amigos, reafirmando seu compromisso de prestar todo o apoio possível à família."

🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.