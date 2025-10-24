Segurança

Norte do RS
Notícia

Restaurante, lavagem de carros e loja de bebidas eram empresas de fachada do tráfico internacional de drogas em Passo Fundo

Estabelecimentos foram construídos há cinco anos em área da União no bairro Petrópolis e interditados nesta sexta-feira (24). Ao todo, 15 foram presos na cidade e cinco são procurados

Rebecca Mistura

Repórter

