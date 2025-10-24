Restaurante, lavagem de carros e loja de bebidas eram empresas de fachada do tráfico internacional de drogas em Passo Fundo

Operação Área 51 cumpriu 57 mandados nas cidades de Passo Fundo, Lajeado, Balneário Gaivotas (SC) e Cascavel (PR) na manhã desta sexta-feira (24). Polícia Federal / Divulgação

O esquema para lavar o dinheiro do tráfico internacional de drogas desarticulado na Operação Área 51, da Polícia Federal e Polícia Civil, em quatro cidades, na manhã desta sexta-feira (24), usava um restaurante, uma lavagem de carros e uma distribuidora de bebidas que funcionavam em Passo Fundo, no norte gaúcho, como empresas de fachada.

Até a publicação da reportagem, foram 15 presos em Passo Fundo, sendo 11 com mandados de prisão preventivas e temporárias e quatro em flagrante. Desses, cinco já estavam detidos. Outros cinco têm mandados em aberto e são procurados pela polícia.

Ao todo foram 57 mandados contra o grupo criminoso nas quatro cidades-alvo da operação — Lajeado, Balneário Gaivota (SC) e Cascavel (PR), além de Passo Fundo.

Leia Mais PF faz operação contra grupo que invadiu área federal em Passo Fundo para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Segundo o delegado Sandro Luiz Bernardi, da Polícia Federal de Passo Fundo, os três estabelecimentos usados pela organização criminosa ficavam em um terreno que pertence à União, localizado no bairro Petrópolis. Os espaços foram interditados e o endereço não foi divulgado.

— Os investigados invadiram a área há cerca de cinco anos e construíram um restaurante, lavagem de carro e revendedora de bebidas. Agora, a Advocacia-Geral da União (AGU) vai ser notificada para pedir a reintegração de posse do terreno e, depois, vamos definir o que fazer com as estruturas construídas — disse o delegado da Polícia Federal em Passo Fundo, Sandro Bernardi.

Segundo ele, o foco da organização criminosa era o município de Passo Fundo. Agora, a Polícia Federal e Polícia Civil vão definir os próximos passos da investigação, que segue em andamento.

O inquérito policial teve início em 2023, a partir da apreensão de uma carga com 100 quilos de drogas (cocaína, crack e maconha) no posto fiscal de Goio-Ên, em Nonoai, norte do Estado. Segundo a polícia, a hipótese mais forte é que as cargas apreendidas vinham do Paraguai.

Na ocasião, uma fiscalização de rotina do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) abordou um veículo de transportadora e identificou que a carga, proveniente de Cascavel, tinha nota fiscal adulterada e se deslocava para Passo Fundo. No mesmo ano, outra apreensão de 83 quilos de cocaína tinha como destino o mesmo grupo investigado no município.

Leia Mais Professor é condenado a 66 anos de prisão por estupros de vulneráveis em Marau

Ao longo da investigação, foi identificado que o grupo criminoso era comandado por um homem preso no Presídio Regional de Passo Fundo, e teria adquirido drogas na fronteira para distribuir na região.