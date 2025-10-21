Segurança

Operação Fronteira
Notícia

Receita Federal apreende mais de R$ 100 mil em produtos nos correios de Passo Fundo

Ação localizou cerca de 120 pacotes sem procedência, como aparelhos eletrônicos e bebidas

Rebecca Mistura

Repórter

Luiz Otávio Calderan

Repórter

