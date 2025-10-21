Receita Federal apreende mais de R$ 100 mil em produtos nos correios de Passo Fundo

Mercadorias terão diferentes destinações. Receita Federal / Divulgação

A Receita Federal realizou, entre a noite de segunda-feira (20) e a madrugada desta terça (21), uma operação de combate ao contrabando e descaminho (crime relacionado com a sonegação do pagamento de impostos) nos correios de Passo Fundo.

Na unidade de distribuição, no bairro Petrópolis, os agentes apreenderam mais de R$ 100 mil em mercadorias de origem estrangeira e sem documentação. Foram cerca de 120 pacotes sem procedência localizados.

Entre os itens apreendidos estão celulares de diferentes marcas, peças de computadores, câmeras de monitoramento, vinhos e anabolizantes.

Segundo o auditor fiscal da delegacia de Santo Ângelo, Matheus Cerreta Damião, os produtos são enviados de cidades do noroeste do Estado para todo o país e chegam a Passo Fundo por conta do centro de distribuição.

As mercadorias ficarão armazenadas no depósito da Receita Federal de Santo Ângelo, onde serão cadastradas e avaliadas para abertura de processo contra os remetentes. Os itens apreendidos poderão ter diferentes destinos: doação, leilão, destruição ou incorporação pelos órgãos públicos, a depender do tipo de mercadoria.