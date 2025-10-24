Segurança

Norte do RS
Notícia

Professor é condenado a 66 anos de prisão por estupros de vulneráveis em Marau

Homem foi considerado culpado por abusos contra crianças e adolescentes entre 2023 e 2024

Tatiana Tramontina

Repórter

