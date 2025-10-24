Professor é condenado a 66 anos de prisão por estupros de vulneráveis em Marau

O Tribunal de Justiça (TJRS) condenou, a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), um homem a 66 anos e oito meses de prisão por cinco crimes de estupro de vulnerável em Marau, no norte do Estado. A sentença é resultado de uma investigação iniciada pela Polícia Civil em julho de 2024.
Conforme o MPRS, as provas reunidas demonstraram que o homem se aproveitava da posição de autoridade e confiança para cometer abusos. Além de trabalhar como professor na cidade, ele também era presidente de uma escolinha de futebol. Os abusos, conforme o Ministério, teriam acontecido entre 2023 e 2024.
As vítimas, com idades entre seis e 13 anos, relataram os crimes em depoimentos especiais, descrevendo os atos ocorridos tanto nas dependências da entidade esportiva quanto na residência do homem.
O professor, de 34 anos, foi preso preventivamente em 2 de dezembro do último ano. As investigações foram concluídas em fevereiro.
Na sentença, a juíza reconheceu a gravidade dos crimes e aplicou aumento de pena por considerar que o homem exercia autoridade sobre as vítimas.
Segundo o delegado Norberto Rodrigues, responsável pela investigação, a condenação é resultado de um trabalho minucioso e de um esforço conjunto das forças de segurança e da Justiça:
— O caso envolveu a violência sexual contra vulneráveis e nossa prioridade sempre foi a proteção das vítimas e a busca por justiça — afirma.
Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Zero Hora não divulga o nome do suspeito e das vítimas, assim como o da instituição de ensino onde aconteceram os fatos.