Polícia prende suspeito de matar homem e ocultar cadáver em Rio dos Índios; motivação seria caso extraconjugal

Suspeito foi conduzido ao presídio de Sarandi. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Nonoai prendeu na terça-feira (21) o homem apontado como autor do homicídio de Felipe de Melo, 30 anos. O crime ocorreu em 31 de agosto na linha Sbarain, interior de Rio dos Índios, município de 2 mil habitantes no norte do Estado.

O suspeito de cometer o crime estava foragido há quase dois meses, desde que a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva em 5 de setembro. A polícia não divulgou o nome do preso, mas a reportagem apurou tratar-se de Adicleito Rapkevicz, 37 anos.

A principal hipótese é que o crime teve motivação passional, agravado por questões financeiras. Segundo investigação da Polícia Civil, a vítima era marido da mulher com quem o autor teria um caso extraconjugal. Além disso, os dois homens eram sócios na criação e comercialização de bovinos.

As investigações conduzidas pelo delegado Ênio Tassi começaram em 1° de setembro, quando Felipe foi dado como desaparecido. Dois dias depois, o corpo dele foi encontrado enterrado nos fundos de uma propriedade rural, no interior do município. O cadáver apresentava marcas de golpes de faca.

Depois de encontrar a vítima, a polícia chegou ao suspeito da autoria a partir do depoimento de testemunhas, análises de equipamentos de filmagens e perícias do conteúdo de celulares. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Sarandi.