Segurança

Norte do RS
Notícia

Polícia prende suspeito de matar homem e ocultar cadáver em Rio dos Índios; motivação seria caso extraconjugal

Corpo de Felipe de Melo foi encontrado nos fundos de uma propriedade rural. Suspeito estava foragido desde setembro

Rebecca Mistura

Repórter

