Operação Dose Incerta
Polícia prende em SC terceiro suspeito de falsificar bebidas em Passo Fundo

Prisão aconteceu em Navegantes. Grupo comprava garrafas usadas em lixão, produzia novos rótulos e misturava bebidas com outras substâncias 

Günther Schöler

Tatiana Tramontina

