Polícia prende em SC terceiro suspeito de falsificar bebidas em Passo Fundo

Grupo comprava garrafas usadas em lixão. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Foi preso na tarde desta quarta-feira (15), o terceiro suspeito de falsificação e adulteração de bebidas em Passo Fundo, na Região Norte. A prisão aconteceu na cidade de Navegantes (SC), após troca de informações entre as polícias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A prisão preventiva faz parte da Operação Dose Incerta, com foco no combate à produção e comercialização de bebidas adulteradas. Dois homens já haviam sido presos pela manhã, além de uma terceira pessoa detida em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Leia Mais Dois homens são presos por falsificação de bebidas em Passo Fundo; garrafas eram compradas em lixão

Conforme as investigações, o grupo comprava garrafas usadas em um lixão de Santa Maria, na Região Central. O material era lavado e os suspeitos produziam novos rótulos, misturavam bebidas com outras substâncias e revendiam como se fossem originais. As vendas eram feitas para estabelecimentos comerciais de Passo Fundo.

Durante as buscas, a polícia apreendeu mais de cem garrafas de vodca, uísque, gim e cachaça sem nota fiscal. As bebidas passarão por perícia para confirmar a adulteração.

Ainda segundo a Polícia Civil, o esquema investigado não tem relação com os casos recentes de intoxicação por metanol.

As falsificações envolviam bebidas de baixo custo e misturadas com essências. A preferência era por destilados com sabor, justamente por facilitarem o uso de substâncias que mascaravam o cheiro.

Leia Mais Em meio à crise do metanol, casas noturnas de Passo Fundo têm redução no consumo de destilados