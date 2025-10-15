Polícia prende em SC terceiro suspeito de falsificar bebidas em Passo Fundo

Foi preso na tarde desta quarta-feira (15), o terceiro suspeito de falsificação e adulteração de bebidas em Passo Fundo, na Região Norte. A prisão aconteceu na cidade de Navegantes (SC), após troca de informações entre as polícias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
A prisão preventiva faz parte da Operação Dose Incerta, com foco no combate à produção e comercialização de bebidas adulteradas. Dois homens já haviam sido presos pela manhã, além de uma terceira pessoa detida em flagrante por posse irregular de arma de fogo.
Conforme as investigações, o grupo comprava garrafas usadas em um lixão de Santa Maria, na Região Central. O material era lavado e os suspeitos produziam novos rótulos, misturavam bebidas com outras substâncias e revendiam como se fossem originais. As vendas eram feitas para estabelecimentos comerciais de Passo Fundo.
Durante as buscas, a polícia apreendeu mais de cem garrafas de vodca, uísque, gim e cachaça sem nota fiscal. As bebidas passarão por perícia para confirmar a adulteração.
Ainda segundo a Polícia Civil, o esquema investigado não tem relação com os casos recentes de intoxicação por metanol.
As falsificações envolviam bebidas de baixo custo e misturadas com essências. A preferência era por destilados com sabor, justamente por facilitarem o uso de substâncias que mascaravam o cheiro.
