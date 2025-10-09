Segurança

Norte do RS
Notícia

Polícia Federal faz operação em empresas investigadas por descaminho em Getúlio Vargas e Estação 

Foram alvos dois suspeitos de usar empresa de turismo para realizar viagens de ônibus ao Paraguai e trazer mercadorias de forma irregular

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS