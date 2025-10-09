Polícia Federal faz operação em empresas investigadas por descaminho em Getúlio Vargas e Estação 

A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (9), em ação de combate ao crime de descaminho nos municípios de Getúlio Vargas e Estação, no norte gaúcho.

A operação foi motivada por investigação que identificou dois empresários locais suspeitos de usar uma empresa de turismo para realizar viagens de ônibus ao Paraguai e trazer mercadorias de forma irregular.