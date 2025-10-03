Polícia Federal faz operação de combate à violência em comunidades indígenas do norte gaúcho

Agentes da Polícia Federal estão em operação nesta sexta-feira (3) para combater a violência, o fornecimento e financiamento de armas e munições a comunidades indígenas em conflito no norte gaúcho.

Até o momento, foi confirmada operação na terra indígena de Água Santa, município de 3,9 mil habitantes do norte gaúcho.

Ao todo, são cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva, expedidos pela 3ª Vara Federal de Passo Fundo e pela 5ª Vara Federal de Novo Hamburgo. A ação tem apoio da Brigada Militar e Exército.

Leia Mais Relembre: Novo conflito entre grupos rivais é registrado na terra indígena de Água Santa

A operação, intitulada Peacekeeper, vem na esteira de investigação dos crimes de posse, porte e comércio ilegal de arma de fogo, além de constituição de milícia privada.

No inquérito policial, evidências apontaram que arrendatários de terras indígenas, Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs), um estabelecimento comercial e indivíduos vinculados a organizações criminosas atuaram no fomento e abastecimento bélico.

Isso aconteceu a partir do fornecimento de armas de fogo e expressiva quantidade de munição de diversos calibres aos grupos em disputa, o que contribuiu para a escalada da violência na região.