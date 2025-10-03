Segurança

Em Água Santa
Notícia

Polícia Federal faz operação de combate à violência em comunidades indígenas do norte gaúcho

Ação inclui 23 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão. Investigação identificou crimes de posse, porte e comércio ilegal de arma de fogo, além de constituição de milícia privada

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS