Polícia Civil prende seis em ação contra o crime organizado no norte do RS

A Polícia Civil prendeu seis pessoas durante a segunda fase da Operação Hefesto, na manhã desta segunda-feira (20). As ações aconteceram nos municípios de Seberi, Planalto, Ametista do Sul, Boa Vista das Missões e Frederico Westphalen.

Duração a operação, coordenada pela 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (14ª DPRI), a polícia também apreendeu sete armas de fogo, mais de 190 munições de diversos calibres e um celular furtado.

Segundo a Polícia Civil, a operação teve como principal objetivo coibir a atuação de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e apreender armamento de uso restrito que estaria sendo ocultado em Seberi. O grupo utilizava armas pesadas como forma de intimidação e demonstração de poder.

Em Seberi, uma mulher foi presa em flagrante por ocultar armamento de grosso calibre pertencente ao grupo criminoso. No local, os policiais encontraram quatro armas, carregadores, acessórios e diversas munições.

Em Ametista do Sul, um homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação, ao ser flagrado com um celular furtado. Ele é investigado por utilizar a arma para coagir terceiros.

Já em Boa Vista das Missões, os policiais apreenderam duas espingardas mantidas de forma irregular em uma residência. Em Planalto e Frederico Westphalen, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, dois em cada município, como parte do aprofundamento das investigações.