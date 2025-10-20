Segurança

Operação Hefesto 
Notícia

Polícia Civil prende seis em ação contra o crime organizado no norte do RS

Operação cumpriu mandados em cinco municípios gaúchos. Grupo utilizava armas pesadas como forma de intimidação e demonstração de poder

Tatiana Tramontina

Repórter

