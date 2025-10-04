Polícia Civil prende homem suspeito de incendiar casa da ex-companheira em Passo Fundo

Homem foi detido e encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo. Polícia Civil / Divulgação

Na manhã deste sábado (4), a Polícia Civil de Passo Fundo prendeu no bairro Donária um homem de 37 anos, suspeito de incendiar a casa da ex-companheira. Ele possuía um mandado de prisão por violência doméstica.

Segundo informações da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), a prisão é resultado da investigação que iniciou após o incêndio na casa da vítima. O caso aconteceu na última terça-feira (30), no bairro José Alexandre Zacchia.

Leia Mais Estrutura que pegou fogo no pátio da Coleurb é interditada; veja o que se sabe sobre o incêndio

À Polícia Civil, testemunhas relataram que o homem ameaçou a ex-companheira dias antes do incêndio. Por conta disso, a mulher saiu da casa. Mas, na terça, o suspeito teria ateado fogo no imóvel, que ficou totalmente destruído.

O homem foi detido e encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Mais Com 2 mil casos de violência contra a mulher até agosto, Passo Fundo recebe comissão da Câmara dos Deputados

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.