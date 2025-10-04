Segurança

Após ameaças
Notícia

Polícia Civil prende homem suspeito de incendiar casa da ex-companheira em Passo Fundo

Homem de 37 anos foi encaminhado ao Presídio Regional neste sábado. Ele tinha um mandado de prisão por violência doméstica

Günther Schöler

