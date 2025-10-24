PF faz operação contra grupo que invadiu área federal em Passo Fundo para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Policias federais durante cumprimento de mandado nesta sexta-feira. Polícia Federal / Divulgação

A operação Área 51, da Polícia Federal em Passo Fundo, cumpre na manhã desta sexta-feira (24) 87 mandados contra uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

São 41 mandados de busca e apreensão, sete de prisão preventiva e nove de prisão temporária, além do bloqueio de contas bancárias de 30 pessoas físicas e jurídicas. O cumprimento das ordens judiciais ocorre em Passo Fundo, Lajeado, Balneário Gaivotas (SC) e Cascavel (PR).

A Justiça decretou, ainda, a interdição de três empreendimentos construídos em área federal, a fim de interromper o fluxo da lavagem de dinheiro e possibilitar a retomada dos imóveis pela União.

Nos terrenos federais, funcionava um restaurante, uma lavagem de veículos e uma revendedora de bebidas. Os endereços dos estabelecimentos não foram divulgados pela polícia.

Investigações

O inquérito policial teve início em 2023, a partir da apreensão de 100 quilos de drogas — cocaína, crack e maconha — realizada no posto fiscal de Goio-Ên, em Nonoai, norte do Estado.

Na ocasião, um veículo de transportadora foi abordado em fiscalização de rotina pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. A carga, proveniente de Cascavel, tinha nota fiscal adulterada e se deslocava para Passo Fundo.

No mesmo ano, conforme a apuração, outra apreensão de 83 quilos de cocaína tinha como destino o mesmo grupo investigado no município.

Ao longo da investigação, foi identificado que um grupo criminoso, comandado por um homem preso no Presídio Regional de Passo Fundo, teria adquirido drogas na fronteira e efetuado a distribuição na região.

O principal investigado e a organização criminosa invadiram área federal em Passo Fundo, onde construíram três empreendimentos comerciais. Nos estabelecimentos, era investido e lavado o dinheiro obtido no tráfico de drogas.