Operação Área 51
PF faz operação contra grupo que invadiu área federal em Passo Fundo para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

São cumpridos 16 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão, além de bloqueio de contas bancárias. Ação ocorreu em Passo Fundo, Lajeado, Balneário Gaivotas (SC) e Cascavel (PR)

Rebecca Mistura

Repórter

