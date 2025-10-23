MP apreende quase 2 toneladas de alimentos impróprios para consumo em mercados de Sarandi

Dois mercados de Sarandi, no norte do Estado, foram alvo de operação da força-tarefa Programa Segurança dos Alimentos, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), na quarta-feira (22).
No primeiro estabelecimento, foi apreendida e inutilizada 1,6 tonelada de produtos impróprios para o consumo, com interdição total do depósito e da área da padaria do local.
Os agentes encontraram produtos vencidos desde 2023, que eram mantidos em temperatura inadequada e utilizados no preparo de bolos, tortas e doces. O local também apresentava más condições de higiene, além de álcool de venda proibida em mercados.
Já no segundo mercado, foram aprendidos em torno de 100 quilos de produtos como galinha caipira, cachaça e vinho colonial sem procedência, além de produtos vencidos. Os estabelecimentos não tiveram os nomes divulgados.
Participaram da operação de fiscalização promotores do MP-RS servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), representantes da Vigilância Sanitária Municipal, Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).